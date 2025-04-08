В марте 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 47,3 млрд грн в эквиваленте: 30,4 млрд грн, $201 млн и 191 млн евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Минфин в первом квартале привлек более 103 миллиарда гривен от продажи ОВГЗ
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Безопасность и оборона
Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ. Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.
По состоянию на 1 апреля, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,83 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,8%) и НБУ (36,9%). Доля юридических и физических лиц — 9,5% и 4,7% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,2%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,02%.
Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 апреля 2025 года по 1 апреля 2024 года) вырос на 24% до 260 млрд грн.
В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 4,7% по состоянию на начало апреля 2025 (в апреле 2024 — 3,6%).
Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в марте была равна 16,4%, в долларе — 4,5%, в евро — 3,24%.
В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже 103,3 млрд грн.
В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло почти 1,6 трлн грн в эквиваленте.
Как купить ОВГЗ
Приобрести ОВГЗ можно очень просто через Дию или у вашего банка, лицензированного брокера. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн/1000 долларов США/1000 евро.
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