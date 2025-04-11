Китай поднял пошлины на американские товары до 125% в ответ Трампу

С 12 апреля Китай увеличит пошлины на все товары из США с 84% до 125%, заявило Министерство финансов страны в ответ на тарифную политику Дональда Трампа. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Жесткая позиция Пекина

Министерство подчеркнуло: «Учитывая, что больше нет возможности принятия на рынок экспортируемых в Китай американских товаров по действующим тарифам, если американская сторона впоследствии продолжит вводить тарифы на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания». Таким образом, Китай будет игнорировать дальнейшие шаги США в торговой войне.

Тарифная эскалация

Трамп, вернувшись в Белый дом в январе, сразу наложил 20%-ные пошлины на весь китайский импорт, прибавив впоследствии 20% из-за фентанила. Он также анонсировал 25%-ные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а 2 апреля ввел глобальные «взаимные» тарифы. 9 апреля президент приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, но поднял ставку на Китай до 125%, что с учетом предыдущего собрания довело общую пошлину США до 145%.