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11 апреля 2025, 12:38 Читати українською

Китай поднял пошлины на американские товары до 125% в ответ Трампу

С 12 апреля Китай увеличит пошлины на все товары из США с 84% до 125%, заявило Министерство финансов страны в ответ на тарифную политику Дональда Трампа. Об этом сообщает South China Morning Post.

С 12 апреля Китай увеличит пошлины на все товары из США с 84% до 125%, заявило Министерство финансов страны в ответ на тарифную политику Дональда Трампа.

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Жесткая позиция Пекина

Министерство подчеркнуло: «Учитывая, что больше нет возможности принятия на рынок экспортируемых в Китай американских товаров по действующим тарифам, если американская сторона впоследствии продолжит вводить тарифы на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания». Таким образом, Китай будет игнорировать дальнейшие шаги США в торговой войне.

Тарифная эскалация

Трамп, вернувшись в Белый дом в январе, сразу наложил 20%-ные пошлины на весь китайский импорт, прибавив впоследствии 20% из-за фентанила. Он также анонсировал 25%-ные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а 2 апреля ввел глобальные «взаимные» тарифы. 9 апреля президент приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, но поднял ставку на Китай до 125%, что с учетом предыдущего собрания довело общую пошлину США до 145%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+24
Три літри
Три літри
11 апреля 2025, 12:51
#
Круче яєць лише китайці
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
11 апреля 2025, 13:07
#
Китай втратив найзаможнішого гуртового покупця. Це не смертельно, але заробітки тепер будуть не ті.
+
+15
BobKickass
BobKickass
11 апреля 2025, 13:25
#
Палка має два кінці — не дивіться на неї лише з одного =)
+
0
Три літри
Три літри
11 апреля 2025, 13:30
#
Найзаможнішій покупець розлякав всіх продавців, знищив довіру до себе і через це став трохи менш заможнішим. Якщо так піде далі то він швидко опустится до рівня якоїсь Молдови. В це складно повірити, але й в захоплення влади в США олігархами теж не вірилось.
+
+45
penetrator1963
penetrator1963
11 апреля 2025, 13:42
#
Трамп немного просчитался, пытаясь бодаться с Китаем. с диктатурой бодаться бесполезно, хотя китайцы всегда были достаточно сдержанными и прагматичными. Украина тоже в 2022 ожидала какие-то волнения в рф после того, как морды пленных срочников по телеку показали. ждали, что мамки кремль по камешку разберут. только любой одиночный пикет — автозак — сизо — воркута. это ЕС можно было шугануть с его гипертрофированным либерализмом и чувствительным электоратом. остаётся ждать, чем закончится эта дуэль тяжеловесов.
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