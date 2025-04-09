В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила от ЕС 1 миллиард евро из доходов от смороженных российских активов
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ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).
В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 5 млрд евро. Ожидается, что остальные средства
«В 2025 году ЕС направил в Государственный бюджет Украины 8,5 млрд евро — больше всего среди всех доноров. Денежные средства поступили в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility. Привлеченное финансирование направляется на приоритетные сферы бюджета страны», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Напомним
Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 50,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
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