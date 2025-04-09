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9 апреля 2025, 14:51 Читати українською

Украина получила от ЕС 1 миллиард евро из доходов от смороженных российских активов

В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
Фото: pixabay.com

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ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 5 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина будет получать частями до конца 2025 года.

«В 2025 году ЕС направил в Государственный бюджет Украины 8,5 млрд евро — больше всего среди всех доноров. Денежные средства поступили в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility. Привлеченное финансирование направляется на приоритетные сферы бюджета страны», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 50,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
kievpol
kievpol
9 апреля 2025, 15:13
#
Виходить, що ЄС платить тцкунам, поліцунам, прокурорам-інвалідам і іншим найвеличнішим у цій країні… Тобто є прямими платниками тим хто геноцидить цей нарід
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 апреля 2025, 15:37
#
Да, именно так. Живи теперь с этим!
+
0
Я_ __
Я_ __
9 апреля 2025, 15:14
#
Цікаво куди конкретно підуть кошти
+
0
MAXAOH
MAXAOH
9 апреля 2025, 15:38
#
Отсталый, это не твои деньги, не беспокойся!
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