По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 380,0 млн. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке, сообщает регулятор.
Международные резервы в марте выросли на 5,6%
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Что повлияло на резервы
Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5 980,2 млн. Из этой суммы:
- $5172,0 млн — от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $409,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ;
- $398,6 млн — от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Кроме того, Украина получила кредит в $970,0 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $786,7 млн, из которых:
- $688,7 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $55,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $42,1 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $729,2 млн.
Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.
В марте по сравнению с февралем 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 12,5%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2 653,7 млн и выкупил в резервы $10,0 млн.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $409,7 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца грядущего импорта.
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