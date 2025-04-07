Международные резервы в марте выросли на 5,6%

По состоянию на 1 апреля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 380,0 млн. В марте они выросли на 5,6%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке, сообщает регулятор.

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Что повлияло на резервы

Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $5 980,2 млн. Из этой суммы:

$5172,0 млн — от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$409,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$398,6 млн — от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Кроме того, Украина получила кредит в $970,0 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $786,7 млн, из которых:

$688,7 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$55,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$42,1 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $729,2 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

В марте по сравнению с февралем 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 12,5%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2 653,7 млн и выкупил в резервы $10,0 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $409,7 млн.