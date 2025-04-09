Брак онлайн: Военные теперь имеют приоритетные даты росписи в «Дие»

Защитники и защитницы Украины теперь имеют приоритет в выборе даты и времени женитьбы через «Дию». Об этом сообщает прессслужба «Действия».

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«Из-за безумного спроса на женитьбу через „Дию“ запустили приоритетную запись на регистрацию брака онлайн для защитников и защитниц», — говорится в сообщении.

Как военным жениться онлайн

Военнослужащим, которые хотят жениться онлайн, нужно:

открыть приложение «Армия+»;

перейти к «Сервисам»;

выбрать «Брак онлайн».

После этого вас направит в «Дию», где система покажет доступные даты с учетом приоритета и обеспечит отдельную запись на регистрацию брака онлайн.

Далее заполните заявление, выберите, изменять ли фамилию после бракосочетания, укажите, куда доставить свидетельство о браке, и засвидетельствуйте все «Дия. Подписью». Далее заявление отправится на проверку в ЗАГС.

В день регистрации брака зайдите по ссылке в «Дию» на онлайн-церемонию, где вас ждет работник Цифрового ЗАГСа. Процесс женитьбы длится до 30 минут. Все, что от вас нужно — смартфон и интернет", — отметили в «Дие».

Отмечается, что уже более 4 000 пар официально обручились онлайн, более 19 000 — подали заявки, а более 2 млн — сделали предложение через «Дию».