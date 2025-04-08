США введут дополнительные пошлины в размере 50% для Китая с 9 апреля, если Пекин не отменит тарифы в 34% на американские товары. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая
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Что известно
«Если Китай не отменит повышение на 34% своих и без того давних торговых злоупотреблений до 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля», — написал Трамп.
В случае отказа Китая отменить дополнительные пошлины, все переговоры о встречах представителей двух стран будут прекращены.
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В то же время переговоры с другими странами, также попросившие встречи на тему пошлин, «состоятся немедленно», добавил президент США.
Предыстория
Начиная с 12:01 10 апреля 2025 года на все импортные американские товары в Китае дополнительно будет взиматься пошлина в размере 34% сверх действующих тарифных ставок.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.
Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Россия в перечне не упомянута.
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Комментарии - 4
Шоб шо? Ну Китай теж бахне 50% на товари з сша, і що далі? зробили б одразу по 100% один до одного і ціни б всередині умовних штатів на вітчизняні товари, котрі виготовляються всередині штатів впали б в ціні, щоб охопити більше попиту та створити більшу різницю в ціні між вітчизняними виробниками та імпортними товарами, нашо оці напівміри про 25%/50%, вводьте по 100% одразу і все, все ж до цього йде
««Якщо Китай не скасує підвищення на 34% своїх і без того давніх торгових зловживань до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати введуть додаткові мита на Китай у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня», — написав Трамп.»
І того Китай наче як нічого не знімав, значить очікуємо новин від діда з Вашингтону)