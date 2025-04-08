Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая

США введут дополнительные пошлины в размере 50% для Китая с 9 апреля, если Пекин не отменит тарифы в 34% на американские товары. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Что известно

«Если Китай не отменит повышение на 34% своих и без того давних торговых злоупотреблений до 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля», — написал Трамп.

В случае отказа Китая отменить дополнительные пошлины, все переговоры о встречах представителей двух стран будут прекращены.

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В то же время переговоры с другими странами, также попросившие встречи на тему пошлин, «состоятся немедленно», добавил президент США.

Предыстория

Начиная с 12:01 10 апреля 2025 года на все импортные американские товары в Китае дополнительно будет взиматься пошлина в размере 34% сверх действующих тарифных ставок.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). Россия в перечне не упомянута.

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