За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 380 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 920 950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 апреля: 1 380 российских оккупантов, 7 танков и 72 БПЛА
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Потери врага
личного состава — около 920950 (+1380) человек,
танков — 10528 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 21932 (+30) ед,
артиллерийских систем — 25663 (+38) ед,
РСЗО — 1349 (+1) ед,
средства ПВО — 1123 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31669 (+72),
крылатые ракеты — 3123 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 42841 (+66) ед,
специальная техника — 3787 (+0).
Источник: Минфин
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