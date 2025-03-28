МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта — Железняк
Главное за неделю: рассмотрение транша МВФ и «ужасный» текст соглашения с США о редкоземельных металлах
Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта.
НБУ изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны
Национальный банк изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны.
Перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СДР (специальные права заимствования).
Шмыгаль рассказал, что средний размер пенсии в Украине после индексации вырос до 6345 гривен
Средний размер пенсии в Украине после индексации в этом месяце составляет 6345 грн. Кроме того, с 1 апреля автоматически будут проиндексированы выплаты почти для 630 тыс. рублей. работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.
Кабинет Министров принял решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут в новое государственное агентство ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Деятельность агентства будет координироваться Минцифром.
В Украине сократилось количество банков
Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой. Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке «Портал» из Государственного реестра банков.
«Портал» — уже десятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.
Отзыв февраля: как ПУМБ ограничил клиентку с поступлениями более 1 млн грн в месяц
Вместо того чтобы управлять рисками, банки избрали избегать их, чтобы не попасть под штрафы регулятора. Признаками того, что украинские банки начали прибегать к дерискингу, являются отзывы наших читателей, которые жалуются на то, что банки сильно ограничивают общение с клиентами во время расторжения отношений, не объясняя причин расторжения и не поддерживая коммуникации. В такую ситуацию попала наша читательница в феврале. Ее история может быть полезна нашей аудитории и вот почему.
Госдолг Украины в феврале уменьшился на 48,5 миллиарда гривен
Государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2025 года уменьшился на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн. По состоянию на 28 февраля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7019,53 млрд грн, или $169,09 млрд.
В феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,09 млрд.
Текст соглашения США и Украины о редкоземельных металлах ужасный и не в нашу пользу — Железняк
Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и посланный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу.
Комментарии