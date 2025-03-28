Главное за неделю: рассмотрение транша МВФ и «ужасный» текст соглашения с США о редкоземельных металлах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: рассмотрение транша МВФ и «ужасный» текст соглашения с США о редкоземельных металлах

МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта — Железняк

Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине очередного транша 28 марта.

НБУ изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны

Национальный банк изменяет подход к определению перечня валют, к которым устанавливается курс гривны.

Перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СДР (специальные права заимствования).

Шмыгаль рассказал, что средний размер пенсии в Украине после индексации вырос до 6345 гривен

Средний размер пенсии в Украине после индексации в этом месяце составляет 6345 грн. Кроме того, с 1 апреля автоматически будут проиндексированы выплаты почти для 630 тыс. рублей. работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.

Кабмин ликвидирует КРАИЛ

Кабинет Министров принял решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут в новое государственное агентство ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Деятельность агентства будет координироваться Минцифром.

В Украине сократилось количество банков

Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой. Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке «Портал» из Государственного реестра банков.

«Портал» — уже десятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Отзыв февраля: как ПУМБ ограничил клиентку с поступлениями более 1 млн грн в месяц

Вместо того чтобы управлять рисками, банки избрали избегать их, чтобы не попасть под штрафы регулятора. Признаками того, что украинские банки начали прибегать к дерискингу, являются отзывы наших читателей, которые жалуются на то, что банки сильно ограничивают общение с клиентами во время расторжения отношений, не объясняя причин расторжения и не поддерживая коммуникации. В такую ситуацию попала наша читательница в феврале. Ее история может быть полезна нашей аудитории и вот почему.

Госдолг Украины в феврале уменьшился на 48,5 миллиарда гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2025 года уменьшился на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн. По состоянию на 28 февраля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7019,53 млрд грн, или $169,09 млрд.

В феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,09 млрд.

Текст соглашения США и Украины о редкоземельных металлах ужасный и не в нашу пользу — Железняк

Текст соглашения на 58 страниц, датированный 23 марта и посланный США Украине, просто ужасен и не в нашу пользу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами