Главное за неделю: рассмотрение транша МВФ и «ужасный» текст соглашения с США о редкоземельных металлах

Кабинет Министров принял решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут в новое государственное агентство ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Деятельность агентства будет координироваться Минцифром.

В Украине сократилось количество банков

Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой. Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке «Портал» из Государственного реестра банков.

«Портал» — уже десятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

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