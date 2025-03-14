Главное за неделю: инфляция, транш от Канады, золото обновило максимум

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с январем, а в годовом исчислении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% в месяц и 2,0% с начала года. Ускорение инфляции обусловлено временными факторами — летне-осенней засухой и структурными причинами — ростом производственных затрат.

НБУ назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.

Гетманцев: Выводы по эксперименту с программой «Национальный кэшбек» неутешительны

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Цена на золото продолжает расти: превысила отметку в $3000

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