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14 марта 2025, 20:01 Читати українською

Главное за неделю: инфляция, транш от Канады, золото обновило максимум

В Украине ускорилась инфляция. Как изменились цены

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с январем, а в годовом исчислении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% в месяц и 2,0% с начала года. Ускорение инфляции обусловлено временными факторами — летне-осенней засухой и структурными причинами — ростом производственных затрат.

НБУ назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.

Гетманцев: Выводы по эксперименту с программой «Национальный кэшбек» неутешительны

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USAID разрывает с Фондом поддержки энергетики Украины грантовое соглашение на $75 миллионов

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Цена на золото продолжает расти: превысила отметку в $3000

Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле впервые превысила $3000 за тройскую унцию.

США ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов

Администрация президента США Дональда Трампа налагает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам Соединенных Штатов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами Белого дома.

Источник: Минфин
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