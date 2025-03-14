Главное за неделю: инфляция, транш от Канады, золото обновило максимум
Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с январем, а в годовом исчислении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% в месяц и 2,0% с начала года. Ускорение инфляции обусловлено временными факторами — летне-осенней засухой и структурными причинами — ростом производственных затрат.
НБУ назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен
В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.
Гетманцев: Выводы по эксперименту с программой «Национальный кэшбек» неутешительны
Минэкономики обнародовало цифры выполнения программы «Национальный кэшбек». В общем, к сожалению, выводы по этому эксперименту неутешительны.
Украина получила первый транш от Канады в размере $1,7 млрд в рамках инициативы G7 ERA
Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
USAID разрывает с Фондом поддержки энергетики Украины грантовое соглашение на $75 миллионов
Секретариат Энергетического сообщества 27 февраля получил официальное уведомление от USAID о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на $75 млн.
Цена на золото продолжает расти: превысила отметку в $3000
Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле впервые превысила $3000 за тройскую унцию.
США ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов
Администрация президента США Дональда Трампа налагает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам Соединенных Штатов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами Белого дома.
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