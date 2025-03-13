Украина получила первый транш от Канады в размере $1,7 млрд в рамках инициативы G7 ERA

Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Средства будут направлены на приоритетные нужды госбюджета.

Механизм ERA объемом до $50 млрд предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

В целом вклад Канады в инициативу ERA составляет 5 млрд канадских долларов. Кредит предоставляется на 30 лет.

«Канада является надежным и непреклонным партнером Украины. Благодарен за поддержку механизма ERA. Это справедливый и необходимый инструмент для привлечения России к финансовой ответственности за преступления в Украине. В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины», — отметил министр финансов Сергей Марченко.