Администрация президента США Дональда Трампа налагает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа россии к платежным системам Соединенных Штатов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами Белого дома.
США ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов
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Министерство финансов в среду не продлило 60-дневное исключение, введенное администрацией прошлого президента США Джо Байдена в январе, которое разрешало попавшим под санкции российским банкам обрабатывать платежи за продажу нефти.
В результате, эти банки потеряли доступ к платежным системам США для осуществления крупных энергетических транзакций.
Какие банки были освобождены от санкций
Среди российских финансовых учреждений, временно не подпадавших под действие санкций, были:
- Внешнеэкономбанк,
- Банк «ФК «Открытие»,
- Совкомбанк,
- Сбербанк,
- ВТБ Банк,
- Альфа-Банк,
- Росбанк,
- Банк Зенит,
- Банк Санкт-Петербург,
- Центральный банк россии.
Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам усложняет другим странам покупку российской нефти, тем самым ограничивая ее глобальное предложение.
Последствия для рынка
Отмечается, что это может привести к скачку цен на нефть до $5 за баррель, что является заметным ростом после снижения цен в последние недели.
Ужесточение ограничений происходит в тот момент, когда администрация Трампа пытается убедить россию согласиться на условия предложенного 30-дневного режима прекращения огня в Украине.
В четверг президент Трамп заявил, что представители США проводят встречи с «президентом Путиным и другими» и ведут «очень серьезные переговоры».
Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике санкции Байдена против россии и назвал их неэффективными, поскольку эти усилия были направлены на то, чтобы сохранить цены на нефть на низком уровне. Об этом сообщает Reuters.
«Администрация Трампа продолжает сосредотачиваться на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны. Мы продолжаем применять наши санкции, остающиеся одним из рычагов для достижения этих целей», — заявил представитель Министерства финансов США.
Напомним
«Минфин» писал, что санкции США снизили цены на российскую нефть и повлияли на ее экспорт.
В феврале 2025 года российские производители экспортировали 7,28 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, что на 100 000 баррелей меньше, чем в январе.
Когда президент США Джо Байден покидал Белый дом, в начале января его администрация ввела самые жесткие ограничения по нефтяной промышленности россии.
В черный список США попали танкеры, трейдеры, российские страховые компании и два крупных производителя — ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».
Согласно оценкам Международного энергетического агентства, основанным на данных Argus Media Group и Kpler, средневзвешенная цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце упала на $6,91 за баррель до $61,09 за баррель.
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Комментарии - 4
Совкомбанк,
Сбербанк,
ВТБ Банк,
Альфа-Банк,
Росбанк,
Центральний банк росії.»
Тобто основні кацапстанські банки по суті…а проти кого тоді були санкції, проти якихось шарашок…