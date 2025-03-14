США ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2025, 8:40 Читати українською

США ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов

Администрация президента США Дональда Трампа налагает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа россии к платежным системам Соединенных Штатов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами Белого дома.

Администрация президента США Дональда Трампа налагает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа россии к платежным системам Соединенных Штатов.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Министерство финансов в среду не продлило 60-дневное исключение, введенное администрацией прошлого президента США Джо Байдена в январе, которое разрешало попавшим под санкции российским банкам обрабатывать платежи за продажу нефти.

В результате, эти банки потеряли доступ к платежным системам США для осуществления крупных энергетических транзакций.

Какие банки были освобождены от санкций

Среди российских финансовых учреждений, временно не подпадавших под действие санкций, были:

  • Внешнеэкономбанк,
  • Банк «ФК «Открытие»,
  • Совкомбанк,
  • Сбербанк,
  • ВТБ Банк,
  • Альфа-Банк,
  • Росбанк,
  • Банк Зенит,
  • Банк Санкт-Петербург,
  • Центральный банк россии.

Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам усложняет другим странам покупку российской нефти, тем самым ограничивая ее глобальное предложение.

Последствия для рынка

Отмечается, что это может привести к скачку цен на нефть до $5 за баррель, что является заметным ростом после снижения цен в последние недели.

Ужесточение ограничений происходит в тот момент, когда администрация Трампа пытается убедить россию согласиться на условия предложенного 30-дневного режима прекращения огня в Украине.

В четверг президент Трамп заявил, что представители США проводят встречи с «президентом Путиным и другими» и ведут «очень серьезные переговоры».

Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике санкции Байдена против россии и назвал их неэффективными, поскольку эти усилия были направлены на то, чтобы сохранить цены на нефть на низком уровне. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация Трампа продолжает сосредотачиваться на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны. Мы продолжаем применять наши санкции, остающиеся одним из рычагов для достижения этих целей», — заявил представитель Министерства финансов США.

Напомним

«Минфин» писал, что санкции США снизили цены на российскую нефть и повлияли на ее экспорт.

В феврале 2025 года российские производители экспортировали 7,28 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, что на 100 000 баррелей меньше, чем в январе.

Когда президент США Джо Байден покидал Белый дом, в начале января его администрация ввела самые жесткие ограничения по нефтяной промышленности россии.

В черный список США попали танкеры, трейдеры, российские страховые компании и два крупных производителя — ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».
Согласно оценкам Международного энергетического агентства, основанным на данных Argus Media Group и Kpler, средневзвешенная цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце упала на $6,91 за баррель до $61,09 за баррель.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
MAXAOH
MAXAOH
14 марта 2025, 9:00
#
Шикарно!)
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 марта 2025, 9:08
#
«Серед російських фінансових установ, які тимчасово не підпадали під дію санкцій, були:
Совкомбанк,
Сбербанк,
ВТБ Банк,
Альфа-Банк,
Росбанк,
Центральний банк росії.»

Тобто основні кацапстанські банки по суті…а проти кого тоді були санкції, проти якихось шарашок…
+
+43
Kankakee
Kankakee
14 марта 2025, 9:30
#
Спочатку США ввели санкції проти усіх цих російських банків, а потім нафта стала дорогшати і ввели тимчасове призупинення санкцій 🤷 тепер відмінили призупинення — короче ще той цирк
+
0
MAXAOH
MAXAOH
14 марта 2025, 9:32
#
Вам, диванным недоспециалистам, виднее!)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами