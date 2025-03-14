США ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов

Администрация президента США Дональда Трампа налагает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа россии к платежным системам Соединенных Штатов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами Белого дома.

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Министерство финансов в среду не продлило 60-дневное исключение, введенное администрацией прошлого президента США Джо Байдена в январе, которое разрешало попавшим под санкции российским банкам обрабатывать платежи за продажу нефти.

В результате, эти банки потеряли доступ к платежным системам США для осуществления крупных энергетических транзакций.

Какие банки были освобождены от санкций

Среди российских финансовых учреждений, временно не подпадавших под действие санкций, были:

Внешнеэкономбанк,

Банк «ФК «Открытие»,

Совкомбанк,

Сбербанк,

ВТБ Банк,

Альфа-Банк,

Росбанк,

Банк Зенит,

Банк Санкт-Петербург,

Центральный банк россии.

Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам усложняет другим странам покупку российской нефти, тем самым ограничивая ее глобальное предложение.

Последствия для рынка

Отмечается, что это может привести к скачку цен на нефть до $5 за баррель, что является заметным ростом после снижения цен в последние недели.

Ужесточение ограничений происходит в тот момент, когда администрация Трампа пытается убедить россию согласиться на условия предложенного 30-дневного режима прекращения огня в Украине.

В четверг президент Трамп заявил, что представители США проводят встречи с «президентом Путиным и другими» и ведут «очень серьезные переговоры».

Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике санкции Байдена против россии и назвал их неэффективными, поскольку эти усилия были направлены на то, чтобы сохранить цены на нефть на низком уровне. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация Трампа продолжает сосредотачиваться на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны. Мы продолжаем применять наши санкции, остающиеся одним из рычагов для достижения этих целей», — заявил представитель Министерства финансов США.

Напомним

«Минфин» писал, что санкции США снизили цены на российскую нефть и повлияли на ее экспорт.

В феврале 2025 года российские производители экспортировали 7,28 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, что на 100 000 баррелей меньше, чем в январе.

Когда президент США Джо Байден покидал Белый дом, в начале января его администрация ввела самые жесткие ограничения по нефтяной промышленности россии.

В черный список США попали танкеры, трейдеры, российские страховые компании и два крупных производителя — ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, основанным на данных Argus Media Group и Kpler, средневзвешенная цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце упала на $6,91 за баррель до $61,09 за баррель.