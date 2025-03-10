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10 марта 2025, 17:49 Читати українською

В Украине ускорилась инфляция. Как изменились цены

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с январем, а в годовом исчислении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% в месяц и 2,0% с начала года. Об этом сообщает Госстат.

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с январем, а в годовом исчислении достигла 13,4%.
Фото: depositphotos

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Причина роста

Ускорение инфляции обусловлено временными факторами — летне-осенней засухой и структурными причинами — ростом производственных затрат.

Прошлогодний неурожай повлиял на цены не только непосредственно, как в случае с овощами, но и косвенно — из-за подорожания сырья в пищевой промышленности и кормов для животноводства.

Как изменились цены

В феврале на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожали яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%).

На 0,6−1,9% выросли цены на макароны, фрукты, масло, зерновые продукты, рыбу, безалкогольные напитки, молоко, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты, в то время как сахар подешевел на 0,4%.

Читайте: Инфляция будет расти в ближайшие месяцы — Нацбанк

Алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 1,3%, главным образом из-за роста цен на табак (+2,0%).

Транспортные услуги подорожали на 0,6%, что связано с ростом цен на топливо, масла и проезд в автотранспорте (+1,1%), хотя ж/д билеты подешевели на 0,9%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива почти не изменились (+0,2% к январю).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+30
torn
torn
10 марта 2025, 18:16
#
Интересно почему сменили главу госстата, потому что он недостаточно занижал или уже не хотел подписывать эту чушь?
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