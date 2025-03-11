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11 марта 2025, 18:10 Читати українською

НБУ назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%. Об этом пишет регулятор со ссылкой на данные Госстата.

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении.
Фото: depositphotos

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Комментарий НБУ

Динамика потребительской инфляции была близка к траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года. В то же время базовая инфляция была несколько выше, чем ожидалось, из-за дальнейшего роста расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

Сырые продукты питания подорожали

В феврале рост цен на сырые продукты в годовом исчислении ускорился. Быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта.

Читайте: В Украине ускорилась инфляция. Как изменились цены

В то же время, подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции.

Базовая инфляция выросла

Удорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7% г/г. Такая динамика объясняется по-прежнему удорожанием продовольственного сырья, а также увеличением затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

В результате, высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в том числе сыры, чай, кофе и шоколад.

Цены на непродовольственные товары незначительно ускорили рост до 4,4% г/г. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом.

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Темпы роста стоимости услуг также незначительно ускорились и составили 14,3% г/г. По сравнению с январем возросла стоимость услуг здравоохранения, связи, отдыха и культуры, транспортных услуг. Между тем медленнее повышалась стоимость услуг по личному уходу, страховых и финансовых услуг.

Административно-регулируемые цены выросли

В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшего повышения производственных затрат, а также корректировки цен с учетом усиления мер по борьбе с теневым предложением и вероятного влияния ожидаемого тестового внедрения Е-акциза. Давление со стороны производственных затрат приводило к росту цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время, мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

Темпы роста цен на горючее составили 13,9%

В феврале рост цен на топливо ускорился по сравнению с январем, прежде всего по причине высоких темпов роста стоимости автогаза. В то же время, существенное удорожание горючего сдерживалось благодаря профициту на рынке, прежде всего бензинов, конкуренции между сетями АЗС и оптимизации логистики импортных поставок.

Прогноз НБУ

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда.

Однако, благодаря мерам НБУ по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов, инфляция должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии, снизиться до однозначного уровня в конце года и в дальнейшем направляться к цели 5% на горизонте политики.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Игорь Коляда
Игорь Коляда
11 марта 2025, 18:56
#
Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Ну як завжди — «ходіння по граблях»,НЕмонетарну інфляцію намагаються «задавити» монетарними інструментами.
Проблему «збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці» допоможе вирішити … «заходи НБУ з посилення монетарної політики».
Було б смішно,якби не було так сумно — якщо бізнес буде вирішувати ці проблеми за рахунок кредитів ,то ці заходи НБУ звісно ж «допоможуть» знизити інфляцію.
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