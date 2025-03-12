USAID разрывает с Фондом поддержки энергетики Украины грантовое соглашение на $75 миллионов

Секретариат Энергетического сообщества 27 февраля получил официальное уведомление от USAID о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на $75 млн. Об этом сообщает Энергетическое сообщество.

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Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого сообщения и ожидает дополнительных разъяснений от Агентства США по международному развитию (USAID).

Отмечается, что прекращение этого гранта снизит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

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Напомним

Соглашение между USAID и Фондом поддержки энергетики Украины на сумму $25 млн было подписано в 2023 году. В 2024 году USAID пообещало предоставить Фонду дополнительные $50 млн.

В январе 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) официально подтвердило приостановление финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней.

В марте государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID.