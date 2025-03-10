Гетманцев: Выводы по эксперименту с программой «Национальный кешбек» неутешительны

Минэкономики обнародовало цифры выполнения программы «Национальный кешбек». В общем, к сожалению, выводы по этому эксперименту неутешительны. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Гетманцева, речь идет о расходовании 714 млн грн, накопление которых началось еще в декабре, а завершилось в конце января.

«Их обещали провести еще в третьей декаде февраля, но что-то пошло не так — средства начали поступать на карточки граждан только с минувшей пятницы (7 марта), хотя платежи находились в статусе „в обработке“ еще с 18 февраля. Средства получили 3,4 млн человек», — написал он.

Гетманцев отметил, что если поделить 714 млн грн на количество их получателей — выйдет в среднем по 105 грн в месяц (не хватит даже на дешевый месячный пакет мобильной связи).

«В информации министерства отсутствуют объяснения по разнице между выплаченной и начисленной суммой. Так, по информации самого Минэкономики, за декабрь украинцы накопили 436 млн грн, за январь — 414 млн грн (то есть вместе 850 млн грн), что значительно больше суммы выплаты», — отметил он.

По его словам, всего от старта программы, за сентябрь 2024 — январь 2025 года гражданам было перечислено только 1,1 млрд грн (напомню, что только в 2024 году планировалось на программу 3 млрд грн, однако в связи с низким интересом потребителей средства не были потрачены). Учитывая, что сумма выплачена за 6 месяцев (в среднем менее чем по 200 млн грн в месяц), она, очевидно, не стала серьезной поддержкой (как анонсировали в свое время авторы программы) для развития экономики.

Также возникают вопросы по количеству лиц, которых в Минэкономики называют активными пользователями программы Нацкешбека, отметил председатель Налогового комитета.

Читайте: Правительство осуществило выплаты по программе Нацкешбека. Средства должны прийти сегодня-завтра

«На начало января таких было 4,5 миллиона, на начало февраля — уже более 5 миллионов, а выплаты за декабрьские и январские расходы получили всего 3,4 млн. граждан. Разница свидетельствует либо о ошибочном применении термина „активные пользователи программы“, либо об ошибке в расчетах», — написал он.

Крым того, по его словам, очевидно и существенное замедление интереса к программе со стороны производителей:

середина ноября 2024 года — 1586 производителей (324 тыс. товаров);

по состоянию на 3 февраля — более 1700 производителей (365 тыс. товаров);

по состоянию на 7 марта — 1756 производителей (369 тыс. товаров).

«Можем порадоваться разве что за 1208 украинцев и украинок, которые потратили на покупку товаров отечественного производства более 30 тысяч гривен, получив за это максимальные 3 тыс. грн кешбека», — подытожил он.