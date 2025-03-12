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12 марта 2025, 13:52 Читати українською

Ритейлер Inditex увеличил чистую прибыль в 2024 фингоду на 9%

Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, увеличила чистую прибыль в 2024 финансовом году на 9%, выручку — на 7,5%.

Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, увеличила чистую прибыль в 2024 финансовом году на 9%, выручку — на 7,5%.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКомпания намерена повысить годовые дивиденды на 9%, до 1,68 евро на акцию.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания намерена повысить годовые дивиденды на 9%, до 1,68 евро на акцию. В эту сумму входят обычные дивиденды в 1,13 евро на акцию и бонусные выплаты в 0,55 евро на акцию, говорится в пресс-релизе Inditex.

Чистая прибыль компании по итогам фингода, завершившегося 31 января, составила 5,89 млрд евро по сравнению с 5,4 млрд евро годом ранее. EBIT повысилась на 8,9%, до 10,7 млрд евро.

Годовая выручка Inditex выросла на 7,5%, до 38,6 млрд евро, благодаря позитивной динамике продаж как в магазинах, так и онлайн. Увеличение выручки без учета курсовых разниц составило 10,5%. Онлайн-продажи выросли на 12%, до 10,2 млрд евро.

В прошедшем фингоду компания открыла магазины в 47 странах, в том числе первые магазины в Узбекистане. По данным на конец 2024 фингода общее число ее магазинов составляло 5,563 тыс.

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Inditex планирует капиталовложения в 1,8 млрд евро в 2025 году, главным образом в оптимизацию своей коммерческой сети, ее технологическую интеграцию, а также в улучшение онлайн-платформ.

В пресс-релизе отмечается, что весенне-летние коллекции компании были хорошо встречены покупателями. Продажи в магазинах и онлайн в период с 1 февраля по 10 марта были на 4% выше, чем годом ранее.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Акции компании подорожали на 18% за последние 12 месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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