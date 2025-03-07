Главное за неделю: НБУ поднял ставку, валютные резервы снизились

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Эти решения направляются на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%.

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы — Нацбанк

В январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, в феврале она в дальнейшем росла. При этом целевой уровень инфляции составляет 5%.

Международные резервы в феврале снизились на 6,7%

По состоянию на 1 марта 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $40 145,5 млн. В феврале они снизились на 6,7%.

За год средняя зарплата в Украине выросла на 23%

Средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 г. выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 21 473 гривен.

Фон дер Ляен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 миллиардов евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины.

В Украину поступило первое 752 миллиона фунтов от Британии из замороженных российских активов

В пятницу, 7 марта, в Украину поступили первые 752 млн. фунтов стерлингов ($970 млн.) от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.