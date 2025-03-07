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7 марта 2025, 11:32 Читати українською

Международные резервы в феврале снизились на 6,7%

По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $40 145,5 млн. В феврале они снизились на 6,7%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $40 145,5 млн.
Фото: pixabay.com

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По словам регулятора, такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) при отсутствии поступлений от международных партнеров.

В Нацбанке подчеркнули, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Ряд факторов

Отмечается, что динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $3 022,6 млн и выкупил в резервы $0,5 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило $255 млн. от размещения валютных ОВГЗ.

Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $341,6 млн, из которых:

  • $275,3 млн — долг перед Всемирным банком;
  • $54,1 млн — долг перед другими международными кредиторами Украины;
  • $12,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $428,9 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $673,4 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 января 2025 года международные резервы Украины составляли $43 787,6 млн. Это новый исторический рекорд. В целом в 2024 году они увеличились на 8%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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