В январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, в феврале она в дальнейшем росла. При этом целевой уровень инфляции составляет 5%. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Инфляция будет расти в ближайшие месяцы — Нацбанк
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Ускорение потребительской инфляции было обусловлено прежде всего действием временных факторов. Такие тенденции были ожидаемыми и, в общем, соответствовали прогнозу НБУ (Инфляционный отчет за январь 2025 года).
В то же время усиливалось влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранение достаточно быстрого потребительского спроса.
Как следствие, базовая инфляция стремительно ускорялась, опережая прогнозные оценки, прежде всего, по компоненте «услуги».
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Прогноз
По словам регулятора, инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий.
«В то же время, принятые меры НБУ по усилению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление, а поступление новых урожаев летом затормозит рост цен на продовольственные товары», — говорится в сообщении.
Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных движителей инфляции, она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однозначного уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до 5%.
Риски
Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
Война продолжается. Российская агрессия и далее обуславливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.
В то же время, геополитическая неопределенность увеличилась. Это усугубляет риски, вызванные российской агрессией, в частности:
- возникновение дополнительных бюджетных нужд прежде всего для поддержания обороноспособности;
- дальнейшее повреждение инфраструктуры прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции;
- углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.
Кроме того, усилились риски менее благоприятных, чем ожидается сейчас, внешнеэкономических тенденций, в частности, из-за дальнейшей геополитической поляризации стран и соответствующей фрагментации мировой торговли.
Положительные сценарии
Однако могут реализовываться и положительные сценарии. Они связаны, прежде всего, с усилением финансовой поддержки партнеров (в том числе за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.
Возможно дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической.
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Комментарии - 2
З 7 березня ці ставки становитимуть 15,5%, 18% і 18,5% відповідно. А вже з 4 квітня — 15,5%, 19% та 19,5%.
Короче реальна інфляція 20−30%, бо оце нбу бере і з барського плеча дозволяє на деп.сертифікатах заробляти 19% банкам