В пятницу, 7 марта, в Украину поступили первые 752 млн фунтов стерлингов ($970 млн) от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Украину поступило первые 752 миллиона фунтов от Британии из замороженных российских активов
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«Сегодня мы получили 752 млн. фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности», — написал глава правительства Telegram.
Он поблагодарил британское правительство и партнеров из Большой семерки (G7) «за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину».
Правительство Украины рассчитывает, что все суверенные активы рф в будущем будут конфискованы и переданы в пользу государства, отметил Шмыгаль.
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Напомним
«Минфин» писал, что в декабре 2024 года Украина получила $1 млрд гранта от США, обеспеченный доходами от замороженных активов России.
В октябре 2024 года стало известно, что Украина получит от Великобритании кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов.
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