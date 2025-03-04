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4 марта 2025, 11:49 Читати українською

Фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 миллиардов евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины.
Фото: скриншот с видео

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По ее словам, сейчас вопрос не в том, что безопасность Европы находится под угрозой и что нужно делать больше.

«На самом деле мы уже знаем ответы на эти вопросы. Реальный вопрос для нас, готова ли Европа действовать решительно, как того требует ситуация. И готова ли Европа действовать быстро», — сказала фон дер Ляйен.

Она повторила свое предварительное заявление о необходимости перевооружения Европы для обеспечения собственных нужд и поддержки Украины.

Пятиступенчатый план

Именно поэтому, по ее словам, она направила европейским лидерам письмо перед саммитом ЕС с пятиступенчатым планом перевооружения Европы.

Первой частью плана является увольнение государственных средств для финансирования оборон на национальном уровне.

«Государства-члены уже готовы больше вкладывать в оборону, если имеют фискальное пространство. Поэтому мы должны им это позволить. Поэтому мы предложим возможность обхода Пакта о росте и стабильности, что позволит государствам увеличить расходы на оборону без запуска процедуры чрезмерного дефицита» — пояснила президентка.

По ее словам, это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Вторым элементом является новый инструмент, который обеспечит 150 млрд евро займов государствам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы и совместные закупки оборудования.

«С этим оборудование государства члены в большом масштабе смогут нарастить их поддержку Украины. Речь идет о немедленных поставках военного оборудования для Украины», — сказала фон дер Ляен.

Третий пункт — это использование силы бюджета ЕС.

«В краткосрочной перспективе мы сможем направить средства в оборонные инвестиции», — сказала она, анонсировав предложение, по которому государства-члены смогут использовать фонды сплоченности для увеличения расходов на оборону.

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Следует отметить, что использование фондов сплоченности не требует единодушия, поэтому Венгрия или Словакия не могут заблокировать подобные решения.

Два других пункта предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.

«ЕС готов принять ответственность. План перевооружения Европы может мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы», — подчеркнула президент ЕК.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+83
zevs1
zevs1
4 марта 2025, 11:59
#
Неужели в ЕС Проснулись, а то у них всё время глубокая озабоченность и никаких действий.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
4 марта 2025, 12:51
#
А вам Европа что-то должна?
Украина уже в ЕС?
Что Украина даёт Европе?
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
4 марта 2025, 13:34
#
З якою ціллю цікавитесь?
+
+13
penetrator1963
penetrator1963
4 марта 2025, 13:03
#
Они бабки на своё перевооружение будут тратить. а Украина снова получит глубокую обеспокоенность на эквивалент триллиона евро.
+
+130
Kharakternyk
Kharakternyk
4 марта 2025, 12:06
#
З вашою бюрократією і з вашими лебідями, раками та щуками — це затягнеться на 100 років. І це в кращому випадку.
+
+28
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 марта 2025, 12:56
#
2024 рік Євросоюз надав грошей

18,7€ мільярдів Україні підтримка
21,9€ мільярдів росії за нафту і газ
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