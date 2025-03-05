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5 марта 2025, 12:15 Читати українською

За год средняя зарплата в Украине выросла на 23%

Средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 г. выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 21 473 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 г.
Фото Pixabay

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Лидеры по уровню зарплат: ИТ, авиация и финансы

Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в следующих секторах:

  • Информация и телекоммуникации: 52 457 гривен (рост на 38% по сравнению с 2023 годом).
  • Авиационный транспорт: 43938 гривен (+40%).
  • Финансовая и страховая деятельность: 41384 гривны (+20%).

Самые низкие средние зарплаты: культура, искусство и образование

Самый низкий уровень средней заработной платы наблюдается в следующих областях:

  • Библиотеки, архивы, музеи и другие заведения культуры: 13142 гривны (+20%).
  • Творчество, искусство и развлечения: 13143 гривны (+15,8%).
  • Образование: 14 593 гривны (+17,3%).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 14

+
+75
KValera
KValera
5 марта 2025, 12:25
#
Учителей забыли, они же по 4 тыс баксов получают
+
+28
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 12:30
#
«Інформація та телекомунікації: 52 457 гривень (зростання на 38% порівняно з 2023 роком).»

«Освіта: 14 593 гривні (+17,3%).»

пріоритети влади в принципі зрозумілі, таким розподілом *** марафон направлений на управління ***, котрі не мають нормальної освіти, таку націю і будуємо, потужно :)
+
0
63049904
63049904
5 марта 2025, 12:41
#
Тому що одні працюють у чорну/сіру, або оптимізовують податки через ФОПів — у інших такі зарплати
+
0
w33
w33
5 марта 2025, 13:11
#
В Києві зараз середня зп 1,5 — 2к $
+
+88
godvinik
godvinik
5 марта 2025, 13:16
#
Огидна брехня
+
+30
w33
w33
5 марта 2025, 13:19
#
Особисто не знаю людей, які працюють за менші гроші
+
0
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 13:43
#
W33
«Особисто не знаю людей, які працюють за менші гроші»

В якій сфері? на яких посадах? повільніше, ми записуємо
+
+13
w33
w33
5 марта 2025, 13:50
#
Наведу самий простий приклад — знайомий плитку кладе, роботи валом, за місяць мінімум 100 — 150к
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
5 марта 2025, 13:27
#
Средняя зарплата в Киеве $650. В моем окружении люди зарабатывают от 17 000 грн до 350 000 грн. Только из 10 человек 8 получает от 17к до 40к и только двое 100к и 350к. Но это не означает что средняя зарплата из этих данных будет 125к.
+
+15
w33
w33
5 марта 2025, 13:28
#
Щоб в Києві хоча б 100к не заробляти — це потрібно зовсім неамбітним бути. Людина, яка має повагу до себе ніколи не буде працювати за 20к
+
+30
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 13:45
#
W33

«Щоб в Києві хоча б 100к не заробляти — це потрібно зовсім неамбітним бути. Людина, яка має повагу до себе ніколи не буде працювати за 20к»

Так не будуть всі амбітні)) так само як не будуть всі бізнесменами або посадовцями, бо тоді не будуть бізнеси функціонувати))

Але раз ти вже поліз в цю кастрюлю і почав всім розповідати скільки потрібно заробляти, то хоч би зазначив на якій посаді ти свої 100к+ отримуєш?) нехай публіка бачить своїх заможних громадян)
+
0
w33
w33
5 марта 2025, 13:53
#
Київ — це велике місто, яке дає багато можливостей достойно заробляти
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
5 марта 2025, 13:46
#
Ты когда ходишь в магазин или заправляешь автомобиль тоже кассиру и чуваку на заправке это говоришь?) А врачи, учители, менты — тоже все не амбициозные?) Доставщики еды и таксисты? Чел, я тебя наверное удивлю, но 99% населения не амбициозные. Даже среди айтишников. Есть разработчики и кодеры, которые 10 лет зарабатывают свои 2−2.5к их всё устраивает. Я не работаю по найму, но зарабатываю от $1к до $15к в месяц, а чаще вовсе получаю деньги раз на 3−6 месяцев. И при этом меня не удивляет тот факт, что есть много людей вокруг меня и умнее и амбициозней, но получают 40−60к грн.
+
+30
ccc2013
ccc2013
5 марта 2025, 13:24
#
Багато хто в Київі отримує лише15−17 тис.гривень
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