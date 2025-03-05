Средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 г. выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 21 473 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
За год средняя зарплата в Украине выросла на 23%
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Лидеры по уровню зарплат: ИТ, авиация и финансы
Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в следующих секторах:
- Информация и телекоммуникации: 52 457 гривен (рост на 38% по сравнению с 2023 годом).
- Авиационный транспорт: 43938 гривен (+40%).
- Финансовая и страховая деятельность: 41384 гривны (+20%).
Самые низкие средние зарплаты: культура, искусство и образование
Самый низкий уровень средней заработной платы наблюдается в следующих областях:
- Библиотеки, архивы, музеи и другие заведения культуры: 13142 гривны (+20%).
- Творчество, искусство и развлечения: 13143 гривны (+15,8%).
- Образование: 14 593 гривны (+17,3%).
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Источник: Минфин
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Комментарии - 14
«Освіта: 14 593 гривні (+17,3%).»
пріоритети влади в принципі зрозумілі, таким розподілом *** марафон направлений на управління ***, котрі не мають нормальної освіти, таку націю і будуємо, потужно :)
«Особисто не знаю людей, які працюють за менші гроші»
В якій сфері? на яких посадах? повільніше, ми записуємо
«Щоб в Києві хоча б 100к не заробляти — це потрібно зовсім неамбітним бути. Людина, яка має повагу до себе ніколи не буде працювати за 20к»
Так не будуть всі амбітні)) так само як не будуть всі бізнесменами або посадовцями, бо тоді не будуть бізнеси функціонувати))
Але раз ти вже поліз в цю кастрюлю і почав всім розповідати скільки потрібно заробляти, то хоч би зазначив на якій посаді ти свої 100к+ отримуєш?) нехай публіка бачить своїх заможних громадян)