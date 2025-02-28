ВВП Украины, соглашение с США, падение биткоина: главное за неделю

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с январем-2024, тогда как в декабре-2024 рост фиксировался на уровне 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кабмин одобрил соглашение между Украиной и США: главные детали

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских полезных ископаемых.

Индексация пенсий: Кто получит повышение на 11,5% с 1 марта

В Украине с 1 марта 2025 г. состоится индексация пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.

Минфин привлек почти 12 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,9 млрд грн, что на 758,7 млн грн больше, чем на прошлой неделе — 249,42 млн грн.

Всемирный банк счел, что на восстановление Украине нужно будет $524 млрд

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до $524 млрд в течение следующего десятилетия.

Евросоюз выделит Украине 3,5 миллиарда евро в марте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о поступлении нового финансового транша для Украины в размере 3,5 миллиарда евро в марте. Об этом она заявила во время состоявшегося в Киеве Международного саммита поддержки Украины.

Биткоин продолжил падение. Цена ниже $80 тысяч

Биткоин упал на 25% от исторического максимума, поскольку трейдеры резко изменили ставки, сделанные после избрания президентом США Дональда Трампа. В целом в феврале биткоин упал более чем на 20%. Если такая тенденция будет сохраняться до конца дня пятницы, это станет самым большим падением за месяц с июня 2022 года.