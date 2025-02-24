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24 февраля 2025, 11:14 Читати українською

Евросоюз выделит Украине 3,5 миллиарда евро в марте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о поступлении нового финансового транша для Украины в размере 3,5 миллиарда евро в марте. Об этом она заявила во время состоявшегося в Киеве Международного саммита поддержки Украины, информирует «Европейская правда».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о поступлении нового финансового транша для Украины в размере 3,5 миллиарда евро в марте.

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Что известно

Фон дер Ляен отметила важность поддержки Украины в решающий момент, отметив, что «Европа здесь, чтобы укрепить Украину». Она подчеркнула, что от результата этой борьбы зависит будущее не только Украины, но и всей Европы, поэтому приоритетом является усиление украинской устойчивости.

По словам главы ЕК, общий объем поддержки Украины со стороны Евросоюза и стран-членов уже превысил 134 миллиарда евро, что является самым большим вкладом среди всех партнеров.

Подробности

Ранее сообщалось о планах ЕС предоставить Украине 35 млрд евро финансовой помощи в 2025 году. Эти средства будут выделены в рамках программы Ukraine Facility и кредитной инициативы G7 ERA, предполагающей использование замороженных российских активов.

Вице-премьер Юлия Свириденко отмечала, что в рамках Ukraine Facility Украина рассчитывает получить от ЕС 12,5 миллиарда евро в 2025 году.

Ожидается, что доля Евросоюза по инициативе G7 ERA, финансируемой из замороженных активов россии, будет составлять 18,1 миллиарда евро.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+13
MAXAOH
MAXAOH
24 февраля 2025, 12:20
#
Супер!)
+
0
Я_ __
Я_ __
24 февраля 2025, 12:30
#
Класно, тільки знову скажуть «грошей немає, але ви донати надсилайте», ну і якийсь депутат купить собі черговий ролс-ройс за 700к баксів, як це Вацак вже робив, а, ну і податки ще можна підняти, не здивуюся, якщо в цьому році, як і в минулому буде не вистачати бюджету 500 лярдів
+
0
bosyak
bosyak
24 февраля 2025, 12:37
#
За лютий траншу не було.
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
24 февраля 2025, 13:32
#
2024 рік — мільярди — ЄС купив нафти і газу на 21,9€ у росії - ЄС надав підтримки на 18,7€ Україні
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