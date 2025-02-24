Евросоюз выделит Украине 3,5 миллиарда евро в марте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о поступлении нового финансового транша для Украины в размере 3,5 миллиарда евро в марте. Об этом она заявила во время состоявшегося в Киеве Международного саммита поддержки Украины, информирует «Европейская правда».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Фон дер Ляен отметила важность поддержки Украины в решающий момент, отметив, что «Европа здесь, чтобы укрепить Украину». Она подчеркнула, что от результата этой борьбы зависит будущее не только Украины, но и всей Европы, поэтому приоритетом является усиление украинской устойчивости.

По словам главы ЕК, общий объем поддержки Украины со стороны Евросоюза и стран-членов уже превысил 134 миллиарда евро, что является самым большим вкладом среди всех партнеров.

Подробности

Ранее сообщалось о планах ЕС предоставить Украине 35 млрд евро финансовой помощи в 2025 году. Эти средства будут выделены в рамках программы Ukraine Facility и кредитной инициативы G7 ERA, предполагающей использование замороженных российских активов.

Вице-премьер Юлия Свириденко отмечала, что в рамках Ukraine Facility Украина рассчитывает получить от ЕС 12,5 миллиарда евро в 2025 году.

Ожидается, что доля Евросоюза по инициативе G7 ERA, финансируемой из замороженных активов россии, будет составлять 18,1 миллиарда евро.