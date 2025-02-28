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28 февраля 2025, 10:45 Читати українською

Биткоин продолжил падение. Цена ниже $80 тысяч

Биткоин упал на 25% от исторического максимума, поскольку трейдеры резко изменили ставки, сделанные после избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Биткоин упал на 25% от исторического максимума, поскольку трейдеры резко изменили ставки, сделанные после избрания президентом США Дональда Трампа.
Фото Pixabay

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В целом в феврале биткоин упал более чем на 20%. Если такая тенденция будет сохраняться до конца дня пятницы, это станет самым большим падением за месяц с июня 2022 года.

Как отмечает издание, снижение цен подчеркивает быструю динамику цифровых активов, ранее стремительно выросших после победы Трампа на выборах. Биткоин достиг своего исторического максимума в $109 241 20 января, в день инаугурации Трампа, но упал на фоне беспокойства по поводу агрессивной позиции президента и всеобщих опасений по экономике США.

Это повлияло также на американские биржевые фонды, торгующие биткоинами: во вторник инвесторы вывели из них более $1 млрд, что стало самым однодневным оттоком с момента их дебюта в прошлом году.

Представитель криптовалютной компании Bitgo Inc. сказал, что трейдеры все еще ожидают, что Трамп, считающийся поклонником криптовалют, сделает конкретные шаги для сектора, включая создание резерва биткоинов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
reomur
reomur
28 февраля 2025, 10:58
#
Ще трохи і можна купувати
+
0
Я_ __
Я_ __
28 февраля 2025, 11:00
#
Bookseller

де ти, воїн…
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