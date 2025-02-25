Минфин привлек почти 12 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,9 млрд грн, что на 758,7 млн грн больше, чем на прошлой неделе — 249,42 млн грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

368 млн грн под 15,85% со сроком погашения на 1,4 года;

1,5 млрд грн под 16,95% со сроком погашения на 2,4 года;

10,2 млрд грн под 15,77% со сроком погашения на 3,4 года.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.