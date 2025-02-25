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25 февраля 2025, 12:28 Читати українською

Всемирный банк подсчитал, что на восстановление Украине нужно будет $524 млрд

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до $524 млрд в течение следующего десятилетия. Год назад стоимость оценивалась в $486 млрд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте Всемирного банка.

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до $524 млрд в течение следующего десятилетия.
Фото: depositphotos

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Что известно

Исследование оценивает убытки с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2024 года.

При этом нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные издержки, связанные с войной, в совокупности оцениваются как экономические потери и составляют $588,8 млрд. Год назад оценка была на уровне $499,3 млрд.

Прямой ущерб Украине от российского вторжения сейчас достиг $176 млрд, что более $152 млрд в оценке от февраля 2024 года, в то же время наиболее пострадавшими секторами являются жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

Согласно текущей оценке, 13% общего жилищного фонда были повреждены или разрушены, что задело более 2,5 млн домохозяйств.

В энергетическом секторе произошло 70-процентное увеличение поврежденных или разрушенных активов с момента предыдущего отчета, включая генерацию электроэнергии, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение.

Потребности в восстановлении

Наибольшие потребности оцениваются в жилищном секторе (около $84 млрд или 16% от общей суммы). Далее следуют транспорт (почти $78 млрд, или 15%), энергетика и добывающая промышленность (почти $68 млрд, или 13%), торговля и промышленность (свыше $64 млрд, или 12%), сельское хозяйство (более $55 млрд, или 10%), социальная защита и средства 6%).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Я_ __
Я_ __
25 февраля 2025, 12:41
#
Ну, відбудувати будівлі це звісно завжди добре, але, на жаль, є купа людей котрі сидять на валізах і як тільки зможуть звідси поїдуть, безліч людей вже поїхали, а це платники податків і кадри для підприємств, в цих умовах економіці буде максимально не просто, і мігранти з країн третього світу тут ситуацію взагалі не вирішать, як дешева робоча сила це звісно вері б`ютіфул, але це одразу автоматично несе за собою ще більше підвищення злочинності (ну бо так усюди в світі воно і буває після напливу мігрантів, тут як приклади це США, Німеччина, Франція, Японія, тощо), потенційне незадоволення українців таким напливом мігрантів, котрі будуть намагатися встановлювати «свої правила» в чужому огороді як то кажуть, на що як результат швидше за все ще певна кількість українців буде їхати подалі звідси, будемо мати українців мігрантів, котрі живуть в Україні, але приїхали десь з Африки чи Індії якоїсь…
+
0
juular
juular
25 февраля 2025, 13:22
#
Я гадаю з цього приводу — не буде скасовано ВП, або кордони будуть зачинено під будь-якую підставою, навідь «треба зібратитися, затягнути пояси та відновити країну». Європа вже забрала працівників, якщо скасується ВП то Європа прийме кваліфікованих працівників за будь-якою програмою міграції, а інших «не пустить». Щоб виникнути, пробачте, міграції «сброда"/непротібних людей/обузи, вони навіть можуть скасувати безвіз на користь «євро-безпеці». Та звісно скасувати видачу «статус УКР» або зробити вимоги до статусу «захисту» жорстокішими.
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+15
Я_ __
Я_ __
25 февраля 2025, 14:11
#
Навряд ЄС відмовиться прям в такому форматі від українців, арабів всяких приймають з індусами, а тут українців, перші дві категорії явно з іншої планети ніж європейці))

щодо ВП, допускаю таке цілком, але тоді впринципі можуть початися бунти і новий Майдан
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0
Три літри
Три літри
25 февраля 2025, 15:10
#
Тих що будуть приїзжати посидіти на іждівенії під соусом «ми же жертви війни» — не приймуть.
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0
Три літри
Три літри
25 февраля 2025, 15:09
#
Буде скасовано ВП, будуть відкриті кордони, але ви нікуди не поїдите бо нахрін ви комусь здалися.
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