Всемирный банк подсчитал, что на восстановление Украине нужно будет $524 млрд

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до $524 млрд в течение следующего десятилетия. Год назад стоимость оценивалась в $486 млрд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте Всемирного банка.

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Что известно

Исследование оценивает убытки с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2024 года.

При этом нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные издержки, связанные с войной, в совокупности оцениваются как экономические потери и составляют $588,8 млрд. Год назад оценка была на уровне $499,3 млрд.

Прямой ущерб Украине от российского вторжения сейчас достиг $176 млрд, что более $152 млрд в оценке от февраля 2024 года, в то же время наиболее пострадавшими секторами являются жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

Согласно текущей оценке, 13% общего жилищного фонда были повреждены или разрушены, что задело более 2,5 млн домохозяйств.

В энергетическом секторе произошло 70-процентное увеличение поврежденных или разрушенных активов с момента предыдущего отчета, включая генерацию электроэнергии, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение.

Потребности в восстановлении

Наибольшие потребности оцениваются в жилищном секторе (около $84 млрд или 16% от общей суммы). Далее следуют транспорт (почти $78 млрд, или 15%), энергетика и добывающая промышленность (почти $68 млрд, или 13%), торговля и промышленность (свыше $64 млрд, или 12%), сельское хозяйство (более $55 млрд, или 10%), социальная защита и средства 6%).