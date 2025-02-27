Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кабмин одобрил соглашение между Украиной и США: главные детали
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Ключевые позиции
По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
- Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
- Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
- США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
- Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
- В соглашении учтены обязательства Украины внутри евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
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Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 8
Якось нелогічно виходить, ЄС запропонували свою угоду про українські копалини, але ми підписуємо угоду з США, котрі не є Європою і говоримо при цьому про євроінтеграцію))
Вопрос куда и в каком проценте идёт прибыль. Вполне возможно что 100% идет США.
То есть да это будет способствовать развитию Украины, но не на таких выгодных условиях как хотелось бы.