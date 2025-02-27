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27 февраля 2025, 8:40 Читати українською

Кабмин одобрил соглашение между Украиной и США: главные детали

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских полезных ископаемых.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые позиции

По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
  • Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  • Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  • США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  • Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
  • В соглашении учтены обязательства Украины внутри евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Читайте также: Зеленский: Соглашение с США не предусматривает долгов со стороны Украины

Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+30
Oleg Gr
Oleg Gr
27 февраля 2025, 9:38
#
Методички ще не спустили😁
+
0
MAXAOH
MAXAOH
27 февраля 2025, 9:39
#
Возможно)
+
+13
BobKickass
BobKickass
27 февраля 2025, 10:02
#
Як це не спустили? Та такого засилля рюських майорів давно не було, консерви відкриваються щодня =)
+
0
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 10:04
#
«В угоді враховані зобов’язання України в межах євроінтеграційного процесу.»

Якось нелогічно виходить, ЄС запропонували свою угоду про українські копалини, але ми підписуємо угоду з США, котрі не є Європою і говоримо при цьому про євроінтеграцію))
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
27 февраля 2025, 11:00
#
Этот шум для американского лехтората. «А сережа молодец. „Ничего больше.
+
0
teodor220
teodor220
27 февраля 2025, 11:10
#
Хтось може пояснити в чому вигода для США?
+
0
Strain
Strain
27 февраля 2025, 11:27
#
Суть инвестфонда зарабатывать деньги. Можно сравнить с депозитом в банке общим на мужа и жену. Каждый вносит на депозит деньги. Банк (инвест фонд) вкладывает их например в строительство дома. Дом продают получают прибыль.

Вопрос куда и в каком проценте идёт прибыль. Вполне возможно что 100% идет США.
То есть да это будет способствовать развитию Украины, но не на таких выгодных условиях как хотелось бы.
+
0
zevs1
zevs1
27 февраля 2025, 11:24
#
Очередная афера, больше нечего добавить
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