Кабмин одобрил соглашение между Украиной и США: главные детали

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Ключевые позиции

По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.

Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.

В соглашении учтены обязательства Украины внутри евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

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Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.