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26 февраля 2025, 11:55 Читати українською

Реальный ВВП Украины в январе вырос на 2%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с январем-2024, тогда как в декабре-2024 года рост фиксировался на уровне 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается в Месячном экономическом мониторинге ИЕД, передает Интерфакс-Украина.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с январем-2024, тогда как в декабре-2024 года рост фиксировался на уровне 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается в Месячном экономическом мониторинге ИЕД, передает Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПричиныОсновные причины ускоренного роста — меньшее падение сельского хозяйства, отражающее сейчас лишь показатели животноводства, отсутствие массовых плановых отключений электроэнергии, рост частного потребления.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины

Основные причины ускоренного роста — меньшее падение сельского хозяйства, отражающее сейчас лишь показатели животноводства, отсутствие массовых плановых отключений электроэнергии, рост частного потребления.

По данным Минагрополитики, реальное производство в животноводстве несколько падает. Поголовье крупного рогатого скота сократилось, а ситуация в птицеводстве более благоприятная. По оценке ИЭД реальная валовая добавленная стоимость (ВДВ) в сельском хозяйстве сократилась на 0,9% к предыдущему году в январе.

Приближение фронта, полное закрытие шахт возле Покровска негативно повлияли на темпы восстановления экономики в Украине и приводит к падению в добывающей промышленности.

Подробности

В то же время ситуация с добыванием железной руды остается положительной. Пока, по оценке ИЭД, реальная ВДС в добывающей промышленности сократилась на 2,9% в январе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Приближение фронта может оказать еще более негативное влияние на показатели добывающей промышленности уже в ближайшие месяцы.

Тем не менее, положительно влияло на показатели перерабатывающей промышленности отсутствие плановых массовых отключений электроэнергии. Также благоприятен внутренний спрос на продукцию отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Внешний спрос тоже способствовал металлургии. Впрочем, отмечают в ИЭД, в январе высокой была статистическая база. В целом, хотя отдельные отрасли показали уменьшение объемов выпуска, в перерабатывающей промышленности реальная ВДВ выросла на 3% в январе (по сравнению с январем-2024).

Источник: Минфин
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