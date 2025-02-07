Ликвидация USAID, доллар за год вырос, международные резервы уменьшились: главное за неделю

Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 г. вырос на 1,2% до 42,56 гривен. За год доллар подорожал на 10,3%. По данным НБУ, за последние три года (с января 2022 г.) курс вырос на 51,3%.

В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики.

Международные резервы в январе снизились до $43 миллиардов

По состоянию на 1 февраля 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 003,1 млн. В январе они снизились на 1,8%, но остаются близкими к рекордному уровню.

Украинские облигации продолжают рост на фоне ожиданий мирного плана

Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигая новых максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения. Ценные бумаги Украины подорожали на всех сроках погашения, а облигации со сроком до 2034 превысили 60 центов за доллар — самый высокий уровень с момента их выпуска в прошлом году.

Минфин привлек более 13 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 4 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,18 млрд грн в эквиваленте, что на 6,95 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,23 млрд грн.

Илон Маск объявил о начале ликвидации USAID

Илон Маск, миллиардер и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

Возвращение к паритету евро и доллара 2025-го практически неизбежно — Bloomberg

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что тарифы на импорт из Европейского Союза будут введены, евро упал более чем на 2% до $1,0141 — минимального уровня с ноября 2022 года.