В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики. Об этом он рассказал в интервью Пирсу Моргану, передает «Укринформ».

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Официальные данные

«В первый год войны граждане Украины вывезли из Украины только официально, только в первый год войны $35 миллиардов. 35 миллиардов! И никто их не мог остановить. Это их деньги, это их права, они свободны. Но они вывозили не только так, но и переводили свои счета за границу — в Европу, Соединенные Штаты, в другие страны. Да, наша экономика рухнула. И одна из причин была именно это — выведение большого капитала из Украины», — отметил Зеленский.

По его словам, на этом фоне помощь международных партнеров была важной, существенной и Украина за нее очень благодарна. В то же время часто иностранные средства, заявленные в пакетах, не в полном объеме попадали в бюджет, потому что шли на производство оружия, которое поставляли Украине, или же на поддержку беженцев.