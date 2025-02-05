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5 февраля 2025, 9:49 Читати українською

В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики. Об этом он рассказал в интервью Пирсу Моргану, передает «Укринформ».

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики.
Фото: depositphotos

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Официальные данные

«В первый год войны граждане Украины вывезли из Украины только официально, только в первый год войны $35 миллиардов. 35 миллиардов! И никто их не мог остановить. Это их деньги, это их права, они свободны. Но они вывозили не только так, но и переводили свои счета за границу — в Европу, Соединенные Штаты, в другие страны. Да, наша экономика рухнула. И одна из причин была именно это — выведение большого капитала из Украины», — отметил Зеленский.

По его словам, на этом фоне помощь международных партнеров была важной, существенной и Украина за нее очень благодарна. В то же время часто иностранные средства, заявленные в пакетах, не в полном объеме попадали в бюджет, потому что шли на производство оружия, которое поставляли Украине, или же на поддержку беженцев.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
financialGenius
financialGenius
5 февраля 2025, 9:56
#
«Це їхні гроші, це їхні права, вони вільні. «ну хоть на этом спасибо , что не против что вывезли … правда ввели ограничения на оплаты , которые до сих пор существуют … и я считал и считаю что любые огранмчения это триггер что нужно забирать средства, так как можно остаться ни с чем .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
5 февраля 2025, 9:59
#
Ой и кто же эти неизвестные «громадяни»? Наверное беженцы с детьми миллиарды валюты вывозили декларируемой и счета переводили. Откройте список ОП, ВР, судей и прокуратуры и там увидите этих плохих громадян
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 февраля 2025, 9:59
#
А говорили: — Будет Зеленский; — Будет война; — Будет доллар по 40!
С долларом не угадали…
+
0
gucci
gucci
5 февраля 2025, 10:10
#
А що робити зараз з грошима в Україні? Он, в мене 3 судових справи, рейдери в тупу намагаються віджати, суддів тупо корумпують. Оце результат інвестування. На який мені це хрен!
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