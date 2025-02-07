Международные резервы в январе снизились до $43 миллиардов

По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 003,1 млн. В январе они уменьшились на 1,8%, но остаются близкими к рекордному уровню. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Ряд факторов

Отмечается, что динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 29,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $3 756,3 млн и выкупил в резервы $6,6 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства Украины в НБУ в январе поступило 3 000 млн евро от Европейского союза.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте составили $535,8 млн, из которых:

$373,3 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$85,1 млн — обслуживание ОЗГП;

$77,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$0,2 млн — выплаты другим кредиторам Украины.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В январе, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $401,7 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 января 2025 года международные резервы Украины составляли $43 787,6 млн. Это новый исторический рекорд. В целом в 2024 году они увеличились на 8%.