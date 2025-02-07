Украинские облигации продолжают рост на фоне ожиданий мирного плана

Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигая новых максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ценные бумаги Украины подорожали на всех сроках погашения, а облигации со сроком до 2034 превысили 60 центов за доллар — самый высокий уровень с момента их выпуска в прошлом году.

В целом украинские долларовые облигации принесли 7,8% доходности с начала 2025 года, регулярно входя в список самых прибыльных активов среди развивающихся рынков.

Мирный план

Союзники США ожидают, что на следующей неделе на конференции в Германии администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план прекращения войны России против Украины.

План, который очертит спецпредставитель Трампа Кит Келлог, может включать заморозку конфликта, предоставление Украине гарантий безопасности и потенциальное проведение выборов в Украине после прекращения огня.

«Я думаю, что рынок будет продолжать быть положительным к фактической встрече между Трампом и Путиным», — сказал Тимоти Эш, старший стратег по суверенным инвестициям RBC BlueBay Asset Management.

В прошлом году облигации Украины выросли около 60%, поскольку инвесторы делали ставку на шаги, которые могут способствовать завершению войны.

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Представитель Трампа сказал, что он не будет публично представлять план в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.

«Украина все еще торгуется на более широких спредах, чем другие суверенные облигации с рейтингом CCC, так что если на следующей неделе появится четкая перспектива прекращения огня, можно ожидать дальнейшего роста», — сказал Киран Кертис, инвестиционный директор Abrdn Investments.

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