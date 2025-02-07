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7 февраля 2025, 8:42 Читати українською

Украинские облигации продолжают рост на фоне ожиданий мирного плана

Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигая новых максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Долларовые облигации Украины растут пятый день подряд, достигая новых максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения.
Фото: AI

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Ценные бумаги Украины подорожали на всех сроках погашения, а облигации со сроком до 2034 превысили 60 центов за доллар — самый высокий уровень с момента их выпуска в прошлом году.

В целом украинские долларовые облигации принесли 7,8% доходности с начала 2025 года, регулярно входя в список самых прибыльных активов среди развивающихся рынков.

Мирный план

Союзники США ожидают, что на следующей неделе на конференции в Германии администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план прекращения войны России против Украины.

План, который очертит спецпредставитель Трампа Кит Келлог, может включать заморозку конфликта, предоставление Украине гарантий безопасности и потенциальное проведение выборов в Украине после прекращения огня.

«Я думаю, что рынок будет продолжать быть положительным к фактической встрече между Трампом и Путиным», — сказал Тимоти Эш, старший стратег по суверенным инвестициям RBC BlueBay Asset Management.

В прошлом году облигации Украины выросли около 60%, поскольку инвесторы делали ставку на шаги, которые могут способствовать завершению войны.

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Представитель Трампа сказал, что он не будет публично представлять план в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.

«Украина все еще торгуется на более широких спредах, чем другие суверенные облигации с рейтингом CCC, так что если на следующей неделе появится четкая перспектива прекращения огня, можно ожидать дальнейшего роста», — сказал Киран Кертис, инвестиционный директор Abrdn Investments.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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