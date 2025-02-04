Возвращение к паритету евро и доллара в 2025-м практически неизбежно — Bloomberg

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что тарифы на импорт из Европейского Союза «определенно будут введены», евро упал более чем на 2% до $1,0141 — минимального уровня с ноября 2022 года, пишет Bloomberg.

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Равенство курса евро и доллара

Еще недавно равенство курса евро и доллара казалось маловероятным сценарием, однако сегодня аналитики пересматривают прогнозы, учитывая усиление протекционистской риторики Вашингтона, отмечает агентство.

Инвесторы закладывают в прогнозы риск того, что новые торговые ограничения ударят по ориентированной на экспорт экономике еврозоны, что может вынудить Европейский центральный банк проводить более агрессивную политику смягчения. Это увеличит разницу в процентных ставках между США и ЕС, делая доллар более привлекательным активом для инвесторов.

«Оптимизм по поводу евро сегодня кажется неоправданным», — отмечает Джордан Рочестер, глава отдела стратегий FICC в Mizuho Bank. По его мнению, единая валюта достигнет паритета с долларом уже в первом квартале.

Спрос на короткие позиции по евро растет: в понедельник, 3 февраля, он увеличился самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев.

По данным Depository Trust & Clearing Corporation, один из инвесторов сделал ставку на сумму более 300 млн евро ($307 млн) на достижение паритета к 19 марта — дню следующего заседания Федеральной резервной системы США.

Впрочем, даже если избежать тарифных ограничений, экономическая ситуация в еврозоне остается слабой: член Совета управляющих ЕЦБ Гедиминас Шимкус ранее заявил, что регулятор, вероятно, продолжит снижать ставки и после ближайшего заседания, несмотря на неожиданное ускорение инфляции в январе.

Паритет — вопрос времени

Последний раз евро достигал паритета с долларом в 2022 году на фоне энергетического кризиса, вызванного вторжением рф в Украину. С тех пор инвесторы воспринимали уровень 1:1 как психологическую отметку, однако сейчас его достижение выглядит неизбежным.

«Паритет евро и доллара теперь — это вопрос времени, а не возможности», — пишет стратег Bloomberg Вен Рам. Банк Deutsche Bank прогнозирует снижение пары EUR/USD до $0,98-$0,99, если рынки заложат в котировки более высокий риск введения тарифов и конечную процентную ставку ЕЦБ на уровне 1,5%.

Значение паритета выходит далеко за рамки символизма, подчеркивает Bloomberg. Ожидаемая волатильность может повлиять на стоимость импортируемых товаров и усилить инфляционные риски, создавая дополнительные вызовы для ЕЦБ.

В то же время ослабление евро может сделать экспорт из региона более конкурентоспособным, хотя эффект может быть нивелирован возможными американскими пошлинами. Для европейских потребителей это означает рост цен на импорт и зарубежные поездки, тогда как туристическая отрасль региона может выиграть от притока путешественников из США.

Хотя ЕЦБ традиционно не вмешивается в валютные курсы, он учитывает динамику обменного курса при принятии решений по ставкам, отмечает агентство. Однако в отличие от 2000 года, когда регулятор проводил интервенции для поддержки евро, в текущих условиях вероятность такого шага остается низкой.