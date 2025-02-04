Минфин привлек более 13 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 4 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,18 млрд грн в эквиваленте, что на 6,95 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,23 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,39 млрд грн под 15,77% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,35%);

1,14 млрд грн под 16,80% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,70%).

В иностранной валюте:

$255,02 млн. под 4,54% с погашением 26 февраля 2026 года.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.