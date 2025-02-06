Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10%

Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 г. вырос на 1,2% до 42,56 гривны. За год доллар подорожал на 10,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Как изменился курс

По данным НБУ, за последние три года (с января 2022 г.) курс вырос на 51,3%.

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Курс доллара в январе

В январе официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 13 января — 42,28 грн/доллар. Однако затем НБУ начал снижать курс. В итоге за январь курс доллара упал на 0,5% — с 42,03 грн/доллар до 41,82 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В первой половине января курс поднимался выше 43 гривен, а затем начал падать. В итоге курс за месяц упал с 42,50 до 40,00 гривен. В начале февраля падение курса доллара продолжилось.