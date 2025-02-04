В последние дни в Украине мошенники распространяют электронные письма якобы от «Дии» о возможности получения ежегодного налогового возмещения. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
В Украине рассылают фейковые письма якобы от «Дии» о налоговом возмещении (фото)
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Письма содержат ссылку на фишинговую страницу, которая визуально имитирует портал ID.GOV.UA.
На этой странице мошенники размещают:
- информацию о «ежегодном налоговом возмещении»;
- инструкции по прохождению идентификации;
- предлагают ввести личные данные: номер мобильного телефона, ФИО, реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).
Полученные данные могут быть использованы для:
- привязки вашего аккаунта к новому устройству;
- авторизации в вашем банковском аккаунте, что позволяет им вывести денежные средства со счета.
Источник: Минфин
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