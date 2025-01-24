В «Дие» появятся новые услуги для ветеранов и семей погибших

В Украине запустили бета-тестирование электронной услуги по получению через портал «Дия» статуса лица с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких. В результате ветераны и семьи погибших (умерших) защитников и защитниц получат удобное представление заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики — электронный кабинет для обработки таких заявлений", — отметила министерша по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Отмечается, что цифровизация сервисов и безбарьерность услуг для ветеранов и их семей — приоритетное направление работы Минветеранов.