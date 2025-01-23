23 января в работе ChatGPT произошел масштабный сбой. Чат-бот временно недоступен для пользователей. Об этом говорится на сайте Downdetector.

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Что известно

Как отмечают пользователи, ChatGPT выдает ошибку при попытке открыть виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом. Некоторые пользователи жалуются, что при попытке ввода запроса в ChatGPT выдает ошибку.

По данным сервиса Downdetector, сбой в ChatGPT носит глобальный характер, а проблемы в работе фиксируют не только в Украине, но и в странах Европы и США.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.