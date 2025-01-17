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17 января 2025, 20:00 Читати українською

Инфляция в США, прогноз Всемирного банка, доллар на максимуме: главное за неделю

Потребительская инфляция в США продолжает расти

Потребительская инфляция в Соединенных Штатах в декабре выросла до 2,9% в годовом выражении, как ожидал рынок. Индекс доллара резко упал, а защищающие от инфляции активы — золото и биткоин подскочили в цене. Уровень инфляции в США (CPI) растет третий месяц подряд после того, как рост цен замедлялся в течение шести месяцев.

Украинская экономика замедлится в этом году на 2%

Рост украинского ВВП снизится в 2025 году до 2% против 3,2% в 2024 году, если активные боевые действия продолжатся в течение года. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка за январь 2025 года. Впрочем, рост мировой экономики в 2025 и 2026 годах составит 2,7%, так же, как и в 2024 году.

Доллар достиг двухлетнего максимума: что происходит на мировых рынках

Во вторник, 14 января, доллар вырос до самого высокого уровня за последние два года, поскольку сильные экономические данные заставили инвесторов снизить ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы, в то время как потенциальные тарифы в США остаются в центре внимания.

Налоговая уточнила: с 1 января реквизиты счетов для уплаты платежей не изменились

В связи с поступлением запросов от плательщиков Государственная налоговая служба отмечает, что с 1 января 2025 года реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей и сумм единого взноса не изменялись. Об этом говорится в сообщении службы.

НБУ прокомментировал уровень инфляции в 2024 году

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

«Автогражданка» выросла: Страховщики повысили стоимость полисов на 70−100%

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка «, ОСАГО) после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Она призвана построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и т. д.

Источник: Минфин
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