Инфляция в США, прогноз Всемирного банка, доллар на максимуме: главное за неделю

Потребительская инфляция в Соединенных Штатах в декабре выросла до 2,9% в годовом выражении, как ожидал рынок. Индекс доллара резко упал, а защищающие от инфляции активы — золото и биткоин подскочили в цене. Уровень инфляции в США (CPI) растет третий месяц подряд после того, как рост цен замедлялся в течение шести месяцев.

Украинская экономика замедлится в этом году на 2%

Рост украинского ВВП снизится в 2025 году до 2% против 3,2% в 2024 году, если активные боевые действия продолжатся в течение года. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка за январь 2025 года. Впрочем, рост мировой экономики в 2025 и 2026 годах составит 2,7%, так же, как и в 2024 году.

Доллар достиг двухлетнего максимума: что происходит на мировых рынках

Во вторник, 14 января, доллар вырос до самого высокого уровня за последние два года, поскольку сильные экономические данные заставили инвесторов снизить ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы, в то время как потенциальные тарифы в США остаются в центре внимания.

Налоговая уточнила: с 1 января реквизиты счетов для уплаты платежей не изменились