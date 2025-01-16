Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и т. д.

Подробности

Соответствующее соглашение подписал президент Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве», — заявил Зеленский.

Что предполагает сделка

Укрепление обороноспособности

Стороны будут углублять оборонное сотрудничество, укреплять свои военные и оборонно-промышленные возможности, включая развитие вооруженных сил и сотрудничество между оборонно-промышленными базами, усиливать системы оборонных закупок Украины и передавать технологии для совместного производства оборонной продукции (в том числе в рамках совместных инициатив), уделяя особое внимание инновациям и усилению защиты прав интеллектуальной собственности переданные технологии, а также согласовывать их с требованиями НАТО.

Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО

Стороны будут развивать сферы, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит за рамки войны, признавая важную роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращая особое внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО.

Построение партнерства в сфере морской безопасности

Стороны будут прилагать усилия по устранению долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности с целью восстановления свободы судоходства.

Стороны устанавливают партнерство в сфере морской безопасности, в частности, с целью укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

Усиление экономического и торгового сотрудничества

Стороны будут прилагать усилия для улучшения условий для инвестиций и торговли в обеих странах и будут сотрудничать в различных секторах, включая транспорт, инфраструктуру и энергетику, чтобы сделать экономику обеих стран более современной, устойчивой и процветающей. Они также будут усиливать инклюзивность экономики, поддерживая усилия, направленные на уменьшение неравенства и преодоление бедности, чтобы не оставлять никого в стороне.

Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии

Стороны будут углублять сотрудничество в сфере энергетики на основе принципов устойчивого развития и чистого перехода на взаимовыгодных началах, а также улучшить условия для инвестиций в энергетический сектор Украины.

Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности

Стороны будут принимать меры по углублению сотрудничества между их правовыми секторами и в уголовно-гражданской сфере, а также для усиления сотрудничества в сфере санкций.

Стороны будут принимать меры по привлечению к ответственности государств, которые совершают грубые нарушения международного права.

Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам

Стороны будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам, будут развивать устойчивость к информационным угрозам и эффективные взрывные действия в ответ на угрозы.

Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций

Стороны будут принимать меры по преодолению общих вызовов и угроз, использованию возможностей и обеспечению устойчивого инклюзивного роста для всех.

Использование потенциала социокультурных связей

Стороны будут сотрудничать в различных областях, включая права человека, гендерное равенство и социальную интеграцию, социальную защиту, уход, реформы, образование, здравоохранение, климат, спорт, а также сближать свои общества.

Осознавая, что культура является неотъемлемой составляющей устойчивого развития общества, стороны будут углублять сотрудничество в сфере культуры и сохранения культурного наследия и поощрять сотрудничество между креативными индустриями.

Сотрудничество по миграции

Стороны будут сотрудничать в сфере миграции, убежища и управления границами, включая устранение первопричин неурегулированной миграции, внедрение эффективной политики противодействия неурегулированной миграции, незаконному ввозу мигрантов и торговли людьми, включая способы борьбы с сетями лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов и торговлей жертв такой торговли.

Там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, Стороны будут осуществлять постепенные шаги для облегчения путешествия граждан и посещения стран друг друга, а также регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях.