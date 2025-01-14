Доллар достиг двухлетнего максимума: что происходит на мировых рынках

Во вторник, 14 января, доллар вырос до самого высокого уровня за последние два года, поскольку сильные экономические данные заставили инвесторов снизить ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы, в то время как потенциальные тарифы в США остаются в центре внимания. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,20% до 109,58, что недалеко от 26-месячного максимума 110,17, которого он достиг в понедельник. В октябре 2022 года он достиг 114,78, что является самым высоким показателем с 2002 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 14-месячного максимума в 4,805% в понедельник, а затем отступила. Во вторник они снизились на 3 базисных пункта до 4,776%.

Евро подорожало на 0,12% до $1,0257. В понедельник европейская валюта достигла $1,0177, что является самым низким уровнем с ноября 2022 года.

Валюта Европы упала более чем на 6% в 2024 году, поскольку инвесторы были озабочены тарифными угрозами и разногласиями в монетарной политике между ФРС и Европейским центральным банком.

Британский фунт был готов зафиксировать шестой день подряд падение по отношению к доллару во вторник и достиг нового минимума за 2,5 месяца по отношению к евро.

Японская иена упала на 0,3% до 157,93 доллара.