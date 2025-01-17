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17 января 2025, 11:38 Читати українською

Украинская экономика замедлится на 2% в этом году — Всемирный банк

Рост украинского ВВП снизится в 2025 году до 2% в сравнении с 3,2% в 2024-м, если активные боевые действия продолжатся в течение года. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка за январь 2025 года, передает Forbes.

Рост украинского ВВП снизится в 2025 году до 2% в сравнении с 3,2% в 2024-м, если активные боевые действия продолжатся в течение года.
Фото Pixabay

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Что известно

По оценкам Всемирного Банка рост экономики Украины замедлился до 3,2% в 2024 году, что объясняет такие проблемы, как сокращение энергетических мощностей и зимние отключения электроэнергии, тормозившие рост торговли и промышленного производства.

Несмотря на эти препятствия и атаки на инфраструктуру, экономика показала значительную устойчивость.

В то же время Всемирный банк ожидает устойчивое восстановление на 7% в 2026 году при условии прекращения активных боевых действий, поддержки инвестициями в потребление и восстановление.

За прошлый год война напрямую затронула 41% населения Украины, что подчеркивает серьезность человеческих и экономических потерь.

Прогноз

Согласно прогнозам банка, на фоне постепенного замедления инфляции и снижения процентных ставок рост мировой экономики в 2025 и 2026 годах составит 2,7% — так же, как и в 2024 году. Ожидается, что в развивающихся странах темпы роста экономики в ближайшие два года также останутся стабильными на уровне около 4%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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dvded .
dvded .
17 января 2025, 14:16
#
Зато полиции пора зарплату поднять.
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