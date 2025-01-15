Потребительская инфляция в США продолжает расти

Потребительская инфляция в Соединенных Штатах в декабре выросла до 2,9% в годовом выражении, как ожидал рынок. Индекс доллара резко упал, а активы, защищающие от инфляции — золото и биткоин подскочили в цене.

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Уровень инфляции в США (CPI) растет третий месяц подряд после того, как рост цен замедлялся в течение шести месяцев.

Источник: tradingeconomics.com

Уже в понедельник, 20 января, к власти возвращается Дональд Трамп и его команда. От их политики ожидают продолжения роста инфляции и ослабления доллара.

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