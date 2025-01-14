В связи с поступлением запросов от плательщиков Государственная налоговая служба отмечает, что с 1 января 2025 года реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей и сумм единого взноса не изменялись. Об этом говорится в сообщении службы.
Налоговая уточнила: с 1 января реквизиты счетов для уплаты платежей не изменились
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Что говорят в Налоговой
Вместе с тем, в 2025 году перечень бюджетных счетов дополнен новыми счетами, открытыми Казначейством с целью реализации положений закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине».
Актуальные реквизиты счетов по уплате в 2025 году налоговых платежей и сумм единого взноса размещены на веб-портале Государственной налоговой службы Украины.
Как узнать реквизиты
Чтобы узнать реквизиты счетов для уплаты платежей, плательщикам необходимо выполнить следующие действия:
- зайти на веб-портал ГНС по ссылке: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv;
- выбрать регион и вид платежа, который необходимо оплатить.
Источник: Минфин
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