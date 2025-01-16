В «Дие» вновь доступна услуга «Дия.QR» для госучреждений и бизнеса

Теперь учреждения и компании могут снова получать копии цифровых документов от клиентов без бумажных оригиналов. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Благодаря «Дия.QR» клиент отправляет документы через приложение «Дия» в PDF-формате прямо на электронную почту организации.

Как работает шеринг документов по «Дия.QR»

Клиент сканирует ваш QR

В «Дие» клиента открывается запрос на отправку копии документа

Клиент подтверждает запрос «Дия. Подписью»

Автоматически формируется черновик письма с вложенной копией и почтой учреждения

Остается только отправить.

Отмечается, что «Дия.QR» уже используют ЦНАПы, учебные заведения, гостиницы, автосалоны и ветеринарные клиники.