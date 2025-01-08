Украинцев предупредили о фейковой информации о графиках отключений газа

В сети распространяются сообщения о якобы введении графиков отключения газа после прекращения транзита российского газа через Украину. Такая информация не соответствует действительности. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

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Фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра «графика» пользователей направляют в Telegram-бот.

«Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей. Цель таких действий — увеличить охват конкретного ресурса», — говорится в сообщении.