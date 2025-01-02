В Украину запретили ввозить новые легковые автомобили ниже стандарта «Евро-6»
Главное за четверг: что будет с фондовым рынком и доходность депозитов в крупных банках
С 1 января 2025 года в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту Евро -6. Соответствующую норму содержит закон № 4144-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс.
«Минималка» в Польше превысила украинскую в шесть раз
С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых — до 4666 злотых или $1 132 по текущему курсу в месяц брутто (до вычета налогов). Также возросла минимальная почасовая ставка оплаты труда: с 28 злотых и 10 денег до 30 злотых и 50 денег в час.
Доходность депозитов в крупных банках понемногу растет: кто платит больше
Крупные банки, как уже писал Минфин, начали понемногу повышать ставки. Что будут предлагать вкладчикам, и где большие проценты могут найти частные клиенты у финучреждений с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности — опрос Нацбанка
Бизнес в декабре продолжил ослаблять оценки деловой активности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно. В декабре 2024 года ИОДА составил 45.9 по сравнению с 47.2 в ноябре и был практически на уровне декабря 2023 (45.7).
Что будет с фондовым рынком в 2025 году: прогноз 16 крупнейших компаний
Ралли ключевых фондовых рынков мира будет продолжаться и в следующем году — в один голос прочат эксперты крупнейших банков и инвесткомпаний. На чем основан этот оптимизм и какие факторы могут все изменить, разбирался «Минфин».
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