Главное за четверг: что будет с фондовым рынком и доходность депозитов в крупных банках

С 1 января 2025 года в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту Евро -6. Соответствующую норму содержит закон № 4144-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс.

«Минималка» в Польше превысила украинскую в шесть раз

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых — до 4666 злотых или $1 132 по текущему курсу в месяц брутто (до вычета налогов). Также возросла минимальная почасовая ставка оплаты труда: с 28 злотых и 10 денег до 30 злотых и 50 денег в час.

Доходность депозитов в крупных банках понемногу растет: кто платит больше