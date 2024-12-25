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25 декабря 2024, 17:01 Читати українською

Мошенники рассылают фейковые сообщения о «задолженности» от имени Новой почты

Сегодня утром киберпреступники рассылают украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед Новой почтой. Эти письма не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня утром киберпреступники рассылают украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед Новой почтой.
Фото: pixabay.com

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После анализа активности с фишинговой рассылкой кибербезопасность Новой почты настоятельно рекомендует всем пользователям, пытавшимся открыть вложения в этих письмах:

  • Установить антивирусное приложение (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку вашего устройства на наличие вредоносного программного обеспечения.
  • Полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.

«Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков», — говорится в сообщении.

Правила кибербезопасности

Украинцам также напомнили стандартные правила кибербезопасности:

  • Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от «Новой почты» приходят только из официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания.
  • Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
  • Если вы открыли письмо или вложение, немедленно измените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии из-за настройки безопасности ваших аккаунтов.
  • Включите двухфакторную аутентификацию для вашей электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.
  • Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
25 декабря 2024, 18:24
#
Subject: Повідомлення від ТОВ Нова Пошта
Доброго дня, між ТОВ «Нова Пошта» та Вашою організацією за укладеним договором
7571133577 організувалася заборгованість у розмірі 76535 гр., яка до сьогодні не була погашена Вашою організацією. У разі не погашення заборгованості до 27.12.2024, ми будемо змушені звернутися до суду для стягнення з Вашої організації боргу в судовому порядку.
— В тексте меняются только три позиции, а вот в списке рассылки есть даже
адреса на yandex.ru и mail.ru

Мошенники не на тех нарвались, ведь украинцы давно научились игнорировать
любые сообщения о какой-либо задолженности, поэтому просто удаляют
такого рода письма даже не открывая вложения, а вот с письмами о миллионных выигрышах
дело обстоит сложнее — некоторых так и подмывает узнать условия получения и мало
того, что «сливают» свои персональные данные, так ещё и подвергают риску
возможного заражения вредоносным ПО рабочие ПК…
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