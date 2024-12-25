Мошенники рассылают фейковые сообщения о «задолженности» от имени Новой почты

Сегодня утром киберпреступники рассылают украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед Новой почтой. Эти письма не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой, сообщает пресс-служба компании.

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После анализа активности с фишинговой рассылкой кибербезопасность Новой почты настоятельно рекомендует всем пользователям, пытавшимся открыть вложения в этих письмах:

Установить антивирусное приложение (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку вашего устройства на наличие вредоносного программного обеспечения.

Полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.

«Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков», — говорится в сообщении.

Правила кибербезопасности

Украинцам также напомнили стандартные правила кибербезопасности: