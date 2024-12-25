Сегодня утром киберпреступники рассылают украинцам фейковые сообщения о якобы задолженности перед Новой почтой. Эти письма не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой, сообщает пресс-служба компании.
Мошенники рассылают фейковые сообщения о «задолженности» от имени Новой почты
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
После анализа активности с фишинговой рассылкой кибербезопасность Новой почты настоятельно рекомендует всем пользователям, пытавшимся открыть вложения в этих письмах:
- Установить антивирусное приложение (с актуальной базой данных) и выполнить полную проверку вашего устройства на наличие вредоносного программного обеспечения.
- Полностью переустановить операционную систему для устранения потенциально скрытых угроз, если во время проверки было обнаружено вредоносное ПО или есть подозрения на компрометацию системы.
«Эти действия необходимы для защиты ваших данных и предотвращения дальнейших рисков», — говорится в сообщении.
Правила кибербезопасности
Украинцам также напомнили стандартные правила кибербезопасности:
- Проверяйте адрес отправителя. Оригинальные письма от «Новой почты» приходят только из официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания.
- Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
- Если вы открыли письмо или вложение, немедленно измените пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии из-за настройки безопасности ваших аккаунтов.
- Включите двухфакторную аутентификацию для вашей электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа.
- Если вы получили такое письмо — переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
Доброго дня, між ТОВ «Нова Пошта» та Вашою організацією за укладеним договором
№ 7571133577 організувалася заборгованість у розмірі 76535 гр., яка до сьогодні не була погашена Вашою організацією. У разі не погашення заборгованості до 27.12.2024, ми будемо змушені звернутися до суду для стягнення з Вашої організації боргу в судовому порядку.
— В тексте меняются только три позиции, а вот в списке рассылки есть даже
адреса на yandex.ru и mail.ru…
Мошенники не на тех нарвались, ведь украинцы давно научились игнорировать
любые сообщения о какой-либо задолженности, поэтому просто удаляют
такого рода письма даже не открывая вложения, а вот с письмами о миллионных выигрышах
дело обстоит сложнее — некоторых так и подмывает узнать условия получения и мало
того, что «сливают» свои персональные данные, так ещё и подвергают риску
возможного заражения вредоносным ПО рабочие ПК…