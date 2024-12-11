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11 декабря 2024, 13:15 Читати українською

У Viber предупредили о новой мошеннической схеме

Rakuten Viber отследил новую мошенническую схему: злоумышленники представляются другим известным сервисом, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Rakuten Viber отследил новую мошенническую схему: злоумышленники представляются другим известным сервисом, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.
Фото: freepik.com

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Новая мошенническая схема

Злоумышленники посылают сообщения или звонят по телефону, представляясь другим известным сервисом или компанией. Это может быть сообщение или звонок от банка, мобильного оператора, сервиса объявлений в интернете и т. д.

По сообщению или телефонному звонку от мошенников следует сообщение: «введите код из СМС», якобы для подтверждения регистрации на сервисе, подтверждения своего аккаунта, перехода на новый тарифный план мобильного оператора и т. д.

В этот момент мошенники совершают попытку активации аккаунта Viber на другом устройстве, и именно для этого требуется код. Если пользователь передает полученный код другому лицу, мошенник может завладеть доступом к аккаунту в Viber.

Осенью 2024 сообщения для активации часто маскировали под сообщения от сервиса OLX. Пользователям, недавно разместившим объявления на платформе, посылали в личные сообщения предложение послать фото товара в Viber или просто продолжить общение в мессенджере. После этого пользователь получал запрос на код якобы от OLX в мессенджере или СМС.

Как предотвратить мошенничество

В Viber напомнили, что коды активации аккаунта и пароли никогда нельзя сообщать посторонним.

Что делать в случае подозрительных сообщений:

  • Если вы получили сообщение от пользователя, которого нет в списке контактов, и вы считаете, что это мошенник, нажмите «Блокировать и сообщить о спаме».
  • Обратитесь с жалобой в команду поддержки по ссылке.

При необходимости установите ограничения на сообщения и звонки от неизвестных контактов через меню Параметры => Конфиденциальность => Запросы.

Также можно включить Автоматическую проверку спама: Параметры => Конфиденциальность => Автоматическая проверка спама.

Если вы хотите знать, звонит ли спаммер с неизвестного номера, или звонок безопасен — команда советует воспользоваться функцией «Идентификация абонентов» (для пользователей Android через Параметры => Вызовы и сообщения => Идентификация абонентов). В случае, если контакт является потенциальным мошенником, это будет отмечено при вызове.

«Никогда не делитесь вашими личными данными, включая коды и пароли, с посторонними лицами. Это позволит обезопасить свои данные и аккаунты от злоумышленников», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что за 2023−2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bobmarle
bobmarle
11 декабря 2024, 14:00
#
Все значно простіше: на комп’ютері теж може бути копія вайбер. Тож, зловмисник просто набирає номер телефону абонента на комп’ютері, та натискає під'єднати. Далі у людини на смартфоні вилазить вікно з підтвердженням і звісно люди підтвердження роблять. бо саме це вікно не попереджає що саме підтвердити.
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0
bobmarle
bobmarle
11 декабря 2024, 14:07
#
Так от, ця гімняна контора вайбер, вже знає про цей блекдор вже більше півроку і нічого не зробила. Відновити аккаунт після угону фактично неможливо.
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